У „Добри вечар, Войводино”

НОВИ САД – У нєшкайшей емисиї „Добри вечар, Войводино” у першей часци зоз госцом у студию, др Борисом Варґом, будзе слова о найновших актуалносцох у нукашнєй политики.

У другей часци будзе емитовани знїмок монодрами „Сон шмишного чловека” Фйодора Михайловича Достоєвского, котру виведол Мирослав Малацко у рамикох Драмского студия АРТ Дома култри Руски Керестур.

Емисия „Добри вечар, Войводино” почина на 20,30 годзин, а будзе репризована такой наютре (пияток) вноци на 3,10 годзин и дополадня на 9 годзин.

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