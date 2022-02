У „Добри вечар, Войводино”

НОВИ САД – У нєшкайшей емисиї „Добри вечар, Войводино” у першей часци будзе емитована монодрама „Мацерово шерцо”, зоз циклусу сказкох за дзеци „Вандровкаш”, у продукциї Руского народного театру „Петро Ризнич Дядя”.

Потим шлїдзи документарна емисия о Серафини Варґа зоз Коцура, а треца часц резервована за найновшу емисию за младих под назву „Мултикуцик” у хторим тема млади у култури.

Емисия „Добри вечар, Войводино” почина на 20,30 годзин, а будзе репризована такой наютре (пияток) вноци на 3,10 годзин и дополадня на 9 годзин.

