НОВИ САД – У нєшкайшей емисиї „Добри вечар, Войводино” у першей часци, зоз госцом у студию, будзе слова о найновших подїйох у жеми и швеце.

У другей часци емисиї будзе емитована документарна емисия о початкох образованя Руснацох хтори жию на тих просторох, а треца часц резервована за телевизийну поему „Седем керестурски долїни”.

Емисия „Добри вечар, Войводино” почина на 20,30 годзин, а будзе репризована такой наютре (пияток) вноци на 3,10 годзин и дополадня на 9 годзин.

(Опатрене 3 раз, нєшка 3)