У „Добри вечар, Войводино”

НОВИ САД – У нєшкайшей емисиї „Добри вечар, Войводино” у першей часци зоз госцом у студию будзе слова о актуалносцох на нукашнєй и вонкашнєй политичней сцени.

У другей часци патраче маю нагоду упознац Мирослава Виславския з Руского Керестура, а у трецей часци емисиї будзе емитоване здогадованє на нашу познату оперску шпивачку Ирину Давосир Матанович.

Емисия „Добри вечар, Войводино” почина на 20,30 годзин, а будзе репризована такой наютре (пияток) вноци на 3,10 годзин и дополадня на 9 годзин.

