У „Добри вечар, Войводино”

НОВИ САД – У нєшкайшей емисиї „Добри вечар, Войводино” будзе емитована розгварка зоз професором доктором Михайлом Фейсом о Еразмус + програми, а тиж и о других наукових проєктох.

У другей часци годно одпатриц длугшу репортажу зоз тогорочного Сайму кнїжкох на котрим ше представели и нашо Установи.

У трецей часци будзе емитоване найновше виданє емисиї „Мулти куцик” чия тема того мешаца спорт и млади.

Емисия „Добри вечар, Войводино” почина на 20,30 годзин, а будзе репризована такой наютре (пияток) вноци на 3,10 годзин и дополадня на 9 годзин.

