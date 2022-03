У Добри вечар Войводино

НОВИ САД – У нєшкайшей емисиї „Добри вечар, Войводино” у першей часци емисиї будзе емитована найновша емисия зоз сериялу за дзеци „Дзецински куцик” у котрей, медзи иншим, годно видзиц цо робота польопривреднїка.

У другей часци будзе представени живот и дїло ґлумца и режисера Звонимира Павловича.

У трецей часци будзе емитовани знїмок першого виведзеного мултимедиялного перформансу Я Русин єсм, бул и бууум.

Емисия „Добри вечар, Войводино” почина на 20,30 годзин, а будзе репризована такой наютре (пияток) вноци на 3,10 годзин и дополадня на 9 годзин.

