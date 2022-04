НОВИ САД – У нєшкайшей емисиї Добри вечар, Войводино, у першей часци емисиї з госцами у студию будзе слова о виберанкох котри отримани внєдзелю, 3. априла, як и о виберанкових резултатох.

У другей часци будзе емитовани скрацени знїмок концерта отриманого у Културно-уметнїцким дружтве Тарас Шевченко у Дюрдьове, з нагоди дзешецрочнїци снованя Дзивоцкей шпивацкей ґрупи.

