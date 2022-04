У Добри вечар, Войводино

НОВИ САД – У нєшкайшей емисиї Добри вечар Войводино перша часц емисиї будзе пошвецена Велькей ноци котру преславюю вирнїки котри ше ровнаю по григориянским календаре.

У предлуженю емисиї будзе емитована друга часц концерта котри отримани у Дюрдьове з нагоди 10-тей рочнїци снованя дзивоцкей шпивацкей ґрупи КУД Тарас Шевченко, а будзе и документарна емисия о Ендийови Ворхолови.

Емисия „Добри вечар, Войводино” почина на 20,30 годзин, а будзе репризована такой наютре (пияток) вноци на 3,10 годзин и дополадня на 9 годзин.

