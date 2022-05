У Добри вечар, Войводино

НОВИ САД – У нєшкайшей емисиї Добри вечар Войводино у першей часци зоз госцами у студию будзе наявени 32. Фестивал новей рускей шпиванки „Ружова заградка”, котри будзе отримани на нєдзелю, 8. мая, на 20 годзин у Сербским народним театре у Новим Садзе.

У другей часци емисиї будзе емитовани звит зоз Вельконоцного концерту котри отримани у Културно-уметнїцким дружтве „Тарас Шевченко” у Дюрдьове.

Емисия „Добри вечар, Войводино” почина на 20,30 годзин, а будзе репризована такой наютре (пияток) вноци на 3,10 годзин и дополадня на 9 годзин.

