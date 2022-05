У Добри вечар, Войводино

НОВИ САД – У нєшкайшей емисиї Добри вечар Войводино у першей часци будзе емитовани блок зоз польопривреди у котрим будзе слова о орґанскей продукциї.

У другей часци патраче буду мац нагоду упознац Алексея Ґрню и його родичох котри вєдно укладаю вельки труд же би Алексей направел свойо перши крочаї.

Треца часц емисиї будзе пошвецена часопису за дзеци Наша заградка.

Емисия „Добри вечар, Войводино” почина на 20,30 годзин, а будзе репризована такой наютре (пияток) вноци на 3,10 годзин и дополадня на 9 годзин.

