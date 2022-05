У Добри вечар, Войводино

НОВИ САД – У нєшкайшей емисиї Добри вечар, Войводино, у першей часци емисиї емитована нова емисия за дзеци „Дзецински куцик” у котрей ше нашо наймладши, медзи иншим, упознаю зоз роботу шивачки.

Потим у емисиї будзе представени Александар Бесерминї зоз Коцура, програмер котри попри своєй роботи ма и рижни интересантни гобиї.

У предлуженю емисиї будзе и нова младежска емисия „Мулти куцик”.

Емисия „Добри вечар, Войводино” почина на 20,30 годзин, а будзе репризована такой наютре (пияток) вноци на 3,10 годзин и дополадня на 9 годзин.

