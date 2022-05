У Добри вечар, Войводино

НОВИ САД – У нєшкайшей емисиї Добри вечар Войводино з госцами у студию будзе слова о Основней и штреднєй школи зоз домом школярох „Петро Кузмяк” у Руским Керестуре, а потим шлїдзи ширша репортажа зоз преслави Дня Руснацох у Републики Горватскей.

У трецей часци будзе емитована розгварка зоз шестру Мартину зоз Манастира малих шестрох у Руским Керестуре и зоз другима собешеднїками котри буду бешедовац о судьби того манастира.

Емисия „Добри вечар, Войводино” почина на 20,30 годзин, а будзе репризована такой наютре (пияток) вноци на 3,10 годзин и дополадня на 9 годзин.

