У Добри вечар, Войводино

НОВИ САД – У нєшкайшей емисиї Добри вечар Войводино у першей часци будзе емитована представа „Мешачково слизи” зоз циклусу Вандровкаш, авторки Ирини Гарди Ковачевич, а у продукциї Руского народного театру „Петро Ризнич Дядя”.

У другей часци емисиї будзе емитован ширши звит зоз тогорочного 89. Mедзинародного сайму польопривреди.

Треца часц емисиї будзе резервована за репортажу зоз Суботици у котрей будзе представена Ксения Палатинус.

Емисия „Добри вечар, Войводино” почина на 20,30 годзин, а будзе репризована такой наютре (пияток) вноци на 3,10 годзин и дополадня на 9 годзин.

(Опатрене 7 раз, нєшка 7)