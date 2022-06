НОВИ САД – У нєшкайшей емисиї Добри вечар Войводино будзе емитована ширша репортажа з 21. фестивала дзецинскей творчосци Руснацох Войводини „Веселинка”.

Друга часц емисиї будзе резервована за портрет младого пилота Павла Венчельовского з Руского Керестура.

У трецей часци будзе и емисия за младих „Мулти куцик”

Емисия „Добри вечар, Войводино” почина на 20,30 годзин, а будзе репризована такой наютре (пияток) вноци на 3,10 годзин и дополадня на 9 годзин.

