РУСКИ КЕРЕСТУР – Предсидателька Туристичного здруженя Руски Керестур, педаґоґ и воспитач у Доме школярох школи Петро Кузмяк Любица Няради, орґанизовала интересантну роботню правеня традицийного руского єдла – пирогох.

Нярадийова, вєдно зоз прейґ двацец школярами, реализовала кухарску роботню, перше им зоз кратку приповедку представела пироги и їх походзенє, а потим вєдно замишели цесто, направели пироги и у школскей кухнї их приготовели.

(Опатрене 2 раз, нєшка 2)