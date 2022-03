У Доме школярох означни вечар поезиї

РУСКИ КЕРЕСТУР – Шветови дзень поезиї, 21. марец, традицийно означени и у Доме школярох керестурскей Школи Петро Кузмяк зоз нащиву поету и даскельо музичнима и литературнима точками.

З тей нагоди присуствовало красне число школярох зоз валалу, алє и тих котри биваю у интернату, а пред нїма власну и шветову поезию рецитовал поета Ґоран Блаґоєвич зоз Србобрану, потим наступели школяре зоз керестурского оддзелєня Музичней школи, и успишни и наградзовани рецитаторки.

Орґанизаторки поетского вечару були педаґоґ и воспитач Любица Няради и професорка руского язика Люпка Малацко.

