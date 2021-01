ЖАБЕЛЬ – Концом прешлого тижня у Дому здравя Жабель за перших добредзечнє приявених здравствених роботнїкох почала имунизация процив вируса Ковид-19 зоз вакцину продукователя Pfizer – BioNTech.

Вецей информациї о имунизациї и способ приявйованя мож опатриц на урядовим интернет сайту Е-управи.

Як Рутенпрес нєурядово дознава, у амбулантох Дома здравя Жабель (у амбуланти Дюрдьове, Ґосподїнцох и Чуроґу), як и у Дому здравя Жабель у Жаблю, формовани по єден пункт у котрим ше будзе давац вакцини.

