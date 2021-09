У дружтвеним диялоґу и о керестурскей Школи

БЕОҐРАД – У дружтвеним диялоґу хторе Министерство за людски и меншински права и дружтвени диялоґ орґанизовало 31. авґуста у Палати Сербия, на тему Цилї отримуюцого розвою – швет без гладу, добре здравє и квалитетне образованє, участвовала и о. д. директорка Школи Петро Кузмяк з Руского Керестура.

Будинскова участвовала у диялоґу так же през искуства керестурскей Школи представела цилї хтори ше одноша на квалитетне образованє.

Сход и учашнїкох диялоґу у уводних викладаньох привитала министерка Ґордана Чомич, и представителє ЕУ у Сербиї и нємецкей орґанизациї ҐИЗ.

На тему дружтвеного диялоґу викладаня мали експерти и представителє Заводу за статистику, на сходу були присутни и державна секретарка Олена Папуґа и представителє других министерствох и цивилного сектору.

