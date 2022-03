ДЮРДЬОВ – На соботу, 5. марца, Управни одбор Фодбалского клуба “Бачка 1923” орґанизує Спортски бал “Червено-били вечар” у Дюрдьове.

Бал почнє на 18 годзин у ресторану “Бачка” на стадиону. Того вечара будзе орґанизована богата томбола и жива музика. Цена уходнїци 2000 динари, урахована вечера и напой.

Уходнїци уж скоро шицки розпредани, а контакт особи: Мирко Тривунович 064/3487216 и Драґан Вуйович 064/8402292.

