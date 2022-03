У Дюрдьове на пондзелок роботня „Кухня то школа”

НОВИ САД/ДЮРДЬОВ – У Основней школи Йован Йованович Змай у Дюрдьове на пондзелок 14,15 годзин, отрима ше роботня на проєкту „Кухня то школа”, на хторей буду участвовац дзеци нїзших класох з порядней и виборней настави руского язика. Источашнє то и промоция популарней сликовнїци и вифарбйованки „Кухня”.

У рамикох промоциї сликовнїци за дзеци зоз вифарбйованку „Кухня”, педаґоґ Наташа Мученски и редакторка того виданя Мая Зазуляк Гарди школяром отримаю интерактивну презентацию. Дзеци през роботню збогаца свойо знанє о кухнї и о руских єдлох. На промоциї будзе и єдна з авторкох чийо писньочки заступени у сликовнїци – Мелания Римар.

По законченю презентациї дзеци годни коштовац даєдни руски єдла. Тиж так, за шицких школярох буду порихтани и дарунки – сликовнїци за дзеци зоз вифарбйованку „Кухня” и древени прибор за кухню.

У сликовнїци поучни и франтовлїви писньочки сениорох руских творох за дзеци написали Агнета Бучко Папгаргаї, Силвестер Д. Макаї, Серафина Макаї, Юлиян Пап, Мелания Римар и Оксана Мудри Недич. Илустрациї сликовнїци и вифарбйованки креирала Мария Ковачевич.

Сликовнїца, хтору видала НВУ „Руске слово“ концом прешлого року, обявена з вельку потримовку Буджетского фонду за национални меншини Министерства за людски и меншински права и дружтвени диялоґ, у котрим державна секретарка Олена Папуґа.

