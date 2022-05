ДЮРДЬОВ – У просторийох Културно-уметнїцкого дружтва „Тарас Шевченко“ у Дюрдьове нєшка будзе журка, „Пижама парти“, хтору орґанизую млади зоз Дружтва.

Попри добрей музики и розваги, предвидзени и вибор за найлєпшу женску и хлопску пижаму.

Журка почнє на 20 годзин. Уход будзе шлєбодни за шицких котри приду у пижами, а за других уходнїца 200 динари.

