У Дюрдьове орґанизована роботна акция

ДЮРДЬОВ – Внєдзелю предвечаром, у Дюрдьове була буря яку нїхто нє памета. Падал моцни диждж зоз лядом, а витор котри дул ношел шицко пред собу, таргал древа зоз кореньом, знїмал черепи зоз хижох, валял чардаки. У хотаре направена велька чкода – кукурица и соя побити од ляду и витру.

На Руску одлогу спадла велька лїпа, а санация пошлїдкох отримана вчера коло поладня, котру орґанизовали члени Управного одбору Културно-уметнїцкого дружтва „Тарас Шевченко”. На роботну акцию ше одволало красне число людзох котри пришли помогнуц.

На вельке щесце, биста нашого спортисти и олимпийца Яши Бакова, котра ше находзи опрез Рускей школи, остала нєочкодована.

