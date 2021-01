У Дюрдьове поставени застави

ДЮРДЬОВ – Пре почитованє епидемиолоґийних мирох, Националне швето Руснацох у Републики Сербиї вчера, 17. януара нє означене на традицийни способ.

Швето було означене зоз поставяньом трох заставох – Републики Сербиї, Автономней Покраїни Войводи и Рускей застави зоз гербом на три будинки у центре Дюрдьова – на будинок Месней заєднїци, Рускей школи и Културно-уметнїцкого дружтва „Тарас Шевченко”.

На святочним поставяню заставох, попри домашнїх, бул и Борислав Сакач предсидатель Националного совиту Рускей националней меншини, Миломир Шайтош член Националного совиту Руснацох, Урош Раданович предсидатель Општини Жабель, Радован Чолич предсидатель Скупштини општини Жабель и Душко Михелц, предсидатель Месней заєднїци Дюрдьов.

Того дня застава Републики Сербиї и Руска застава зоз гербом поставена и на будинок Основней школи „Йован Йованович Змай”, як и на будинок Дзецинскей заградки у їх орґанизациї.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)