У Дюрдьове почала робиц драмска секция младих

ДЮРДЬОВ – Внєдзелю, 13.фебруара, у Културно-уметнїцким дружтве „Тарас Шевченко” отримана перша схадзка и проба драмскей секциї на котрей ше млади аматере упознали зоз режисером представи Янком Лендєром.

Представа котру дюрдьовски аматере пририхтаю то французка комедия „Меркуй – жени”, а премиєру мож обчековац у другей половки мая.

Як зме уж скорей писали, шицки млади хтори жадаю участвовац у роботи драмскей секциї ище ше можу приявиц Инстаґрам бок mladez.djurdjov, або Валентини Салаґ (walentinaa_).

