У Дюрдьове представена керестурска штредня школа

ДЮРДЬОВ/РУСКИ КЕРЕСТУР – У Основней школи Йован Йованович Змай у Дюрдьове штварток, 21. мая, школяром седмих и осмих класох руских и сербских оддзелєньох представена Штредня школа Петро Кузмяк з Руского Керестура и Ґимназия по руски.

На предстваяню керестурскей Школи гуторели директорка Наталия Будински, єй заменїца Лїляна Фина, педаґоґинї Любица Няради и Марина Дудаш, як и секретарка Националного совиту рускей националней меншини Таня Арва Планчак. Присутним приказана интересантна презентация Школи и Ґимнаизї, а гуторене им о шицких предносцох и околносцох у котрих ше одвива настава, як и звонкашколских активносцох, а як можлїви вибор за предлуженє штредньошколского образованя на руским и сербским язику зоз пребуваньом у їх доме за школярох.

Пред конєц презентациї школяром руских оддзелєньох уручени кнїжки Билинґвалне стем научнице котре видало Здруженє гражданох РуСТЕМ зоз Руского Керестура, а у котрей представени успишни особи, дакедишнї школяре керестурскей школи.

