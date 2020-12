У Етно клубу у Коцуре отримана Крачунска вистава

КОЦУР – У просторийох Етно клубу „Одняте од забуца” у Коцуре пондзелок, 21. децембра, отримана Крачунска вистава. Виставу отворела предсидателька Етно клубу Аранка Медєши.

На вистави представени обичаї и як випатрало означованє Крачуну од двацетих рокох по нєшка. Були виложени и малюнки на тему Крачуна котри мальовали члени Етно клубу и МО Рускей матки. У орґанизованю вистави и пририхтованю єдлох участвовали члени коцурского Етно клубу.

По словох предсидательки Аранки Медєши, тот проєкт реализовани з помоцу Проєктного бироу Националного совиту Руснацох, а финансийно го потримал Покраїнски секретарият за образованє, предписаня, управу и национални меншини-национални заєднїци.

