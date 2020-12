НОВИ САД – У просторийох Заводу за културу войводянских Руснацох нєшка на 15 годзин будзе отримана роботна схадзка зоз тему – виртуелни музеї.

Тему представи директорка Основней школи и Ґимназиї Петро Кузмяк у Руски Керестуре Наталия Будински. На схадзку поволана предсидателька Националного совиту Бунєвцох Сузана Куюнджич Остоїч и директорка Заводу Анамария Ранкович. Роботну схадзку орґанизує предсидатель Националного совиту Руснацох Борислав Сакач.

