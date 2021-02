У Индустрийней зони будзе вибудована фабрика статковей покарми

ШИД – У Општини Шид вчера подписани и оверени контракт о оцудзованю 20 гектарох жеми у явней власносци Републики Сербиї, хтора ше находзи у Индустрийней зони при Адашевцох помедзи Републичну дирекцию за маєток и компанию „УБМ ФЕЕД“ д.о.о зоз Мадярскей хтора продукує статкову покарму.

За спомнуту поверхносц мадярска компания до буджету Републики Сербиї уплаци 300.000 еври у и будзе будовац сучасну фабрику статковей покарми.

Як после подписованя контракта новинаром гварел предсидатель Општини Шид Зоран Семенович, фабрика би мала буц збудована у 2022. року. У першей фази роботу достаню 50 роботнїки, а рочно будзе продуковац коло 150.000 тони статковей покарми.

