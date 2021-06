У Каритасу од ютра друженя за старших

РУСКИ КЕРЕСТУР – Од ютра, штвартку 17. юния, парохийни Каритас ознова орґанизує штвартково друженя за старши особи, хтори були претаргнути влонї пре епидемийну ситуацию зоз Ковидом-19.

Розлика од предходних друженьох же ше терашнї буду отримовац пред поладньом и почню на 10 годзин у просторийох Каритасу.

Волонтере поволую шицких заинтересованих, поволую младших же би приведли своїх домашнїх кед нє можу сами присц, а хто нє ма нїяки можлївосци, превоз обезпечени, лєм ше треба обявиц ґу волонтерком Мариї Виславсковей, Верунки Пашовей, лєбо Сонї Алексичовей.

