У Каритасу старих нєшка нащивя школски дзеци

РУСКИ КЕРЕСТУР – И нєшкайше штвартково друженє за старши особи будзе у знаку мешаца октобра, мешаца солидарносци зоз старшима особами, волонтере Каритасу кажди штварток нащивительом стретнуцох за старших пририхтую и даяки окремни активносци.

Нєшка их нащивя школяре Школи Петро Кузмяк у рамикох предмету гражданске воспитанє зоз наставнїцу Лидию Пашо, и поволани и нови особи цо заинтересовани участвовац у тих здруженьох.

Прешлого штвартку бул орґанизовани биоскоп и нащивителє стретнуца з волонтерами патрели филм Прадки на родзени дзень Дїда Ферка, а потим преславели родзени дзень єдней нащивительки.

Штвартково друженє у просторийох парохийного Каритасу ше отримує од 14 по 16 годзин, тим цо сами нє можу присц обезпечени превоз, а за шицки подробнєйши информациї ше явиц волонтерком Верунки Пашовей, Марчи Виславсковей лєбо координаторки Сонї Алексичовей (065 992 11 02) .

