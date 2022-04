У Керестре вчера були багнїтки

РУСКИ КЕРЕСТУР – Вирни парохиї св. оца Миколая вчера преславели Квитну нєдзелю – багнїтки, на трох Службох Божих. Отримане и остатнє преподаванє пароха о. Владислава Варґи на тему Страсного тижня котри пред вирнима.

Вельку Службу на 9 годзин служел капелан о. Владимир Медєши, як и вечаршу на 19, а дзецинску на 11,30 годзин парох о. Владислав Варґа.

У казаньох вони потолковали значенє Квитней нєдзелї и подїї котра ше теди случела у Исусовим жемским живоце, а нєпоштредно пред його страданьом и Воскрешеньом.

На шицких Службох було нагоди и за св. Споведз, а поготов на дзецинскей Служби за школярох и младих, а споведали о. Медєши и о. Задрепко з Коцура.

Як потолковал парох Варґа, од ютра почина Страсни тидзень, на стреду остатня Служба Божа преждеосвящених дарох, вец Вельки штварток, Пияток и Собота кед поволал вирних же би у цо векшим чишлє, так як цо були и вчера на Квитней нєдзелї, провадзели тоти подїї през богослуженя.

Парохийни Каритас на Вельку соботу орґанизує традицийну помоц фамелийом у потреби у пасхалним єдзеню, та парохиянох поволал же би з тим помогли и єдзенє принєсли до Каритасу на Вельку соботу на 13 годзин.

