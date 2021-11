РУСКИ КЕРЕСТУР – Тогорочна манифестация Домашнї шпайз, хтору традицийно орґанизує керестурске Здруженє женох Байка, будзе отримана нєшка од 8 по 15 годзин у Спортскей гали.

На манифестациї свойо штанди зоз жимнїцу, колачами и рижнима другима ручнима продуктами, окрем Байки, буду мац и други мали продукователє зоз валалу и околних местох.

