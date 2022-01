У Керестуре будзе означени Дзень Руснацох

РУСКИ КЕРЕСТУР – Локалне означованє Националного швета Руснацох у Руским Керестуре будзе отримане нєшка у Доме култури Руски Керестур, а у орґанизациї представнїкох Националного совиту, Дома култури Руски Керестур и Здруженя гражданох Пакт Рутенорум.

На програми буду участвовац секциї Дома култури, хтори вечар збогаца зоз шпиванками и рецитациями, як и госци зоз Мадярского културного центру Непкер зоз Кули, хтори ше представя зоз фолклорнима точками.

Означованє почнє на 16 годзин, Шветочна академия предвидзена за 18 годзин, а од 19 годзин ше друженє предлужи у Клубу 10, у Доме култури, дзе присутни годни уживац у вареним вину, закуски и у музики тамбурового оркестру Дома култури.

Члени Пакту пририхтаю варене вино, хтори шицки присутни годни деґустовац, а понукнути буду и рижни традицийни руски єдла зоз хторима ше годно засмачиц.

З тей нагоди, на програму и друженє, поволани шицки гражданє Керестура, як Руснаци так и припаднїки других народох.

