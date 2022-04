У Керестуре будзе УО Рускей матки

РУСКИ КЕРЕСТУР – Нєшка, 8. априла з початком на 18 годзин, у просторийох Рускей матки будзе отримана порядна схадзка УО одбору, цо и перша котру зволал нови предсидатель проф. др Михайло Фейса.

На дньовим шоре плановани предкладаня за награди Василя Турока Гетеша и Ивана Манойла за 2022. рок при Шветовому конґресу РРЛ, потим догварки о промоциї кнїжки Мала история Русинох, як и догварка о приявйованю на конкурс Завода за културу войводянских Руснацох.

Плановане розпатрац и допис котри би бул послати на адреси релевантних библиотекох о додзельованю ИСО кода за руски язик, и розпатранє вимоги Русинох зоз Румуниї о евентуалним уступйованю трецого конґресного дня.

