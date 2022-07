У Керестуре буду додзелєни припознаня

РУСКИ КЕРЕСТУР – Дружтво за руски язик, литературу и културу нєшка у валалскей библиотеки у Замку, на 11 годзин, прида припознаня зоз меном Янка Олеяра и Славки Сабадош.

Добитнїки припознаньох у Oсновней и штреднєй школи зоз домом школярох ,,Петро Кузмяк” у Руским Керестуре, и Награду „Янко Олеяр” достанє Силвия Маґоч (IV класа Ґимназиї за 2022. рок), а Награду „Славка Сабадош” Доротеа Рамач (IV класа Oсновней школи за 2022. рок) и Ана Мария Сопка (IV класа Oсновней школи за 2022. рок). Попри Припознаня, школярки достаню и кнїжку „Руска ґимназия“.

Кнїжку „Руска ґимназия“ зоз Подзекованьом достаню и Ирина Олеяр, супруга Янка Олеяра, предсидателя Комисиї за Ґимназию у Руским Керестуре 1970. року и Мария Чакан, член Комисиї за Ґимназию, у тедишнї час (1970) просвитни совитнїк Педаґоґийного заводу Войводини.

По догварки зоз наставнїцами руских школох зоз других наших местох Припознанє Славка Сабадош додзелєнe насампредз шицким школяром/школярком VIII класи основней школи хтори на тогорочним Републичним змаганю у Дюрдьове завжали 1. и 2. место.

