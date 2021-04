У Керестуре було општински змаганє зоз историї

РУСКИ КЕРЕСТУР – У основней и штреднєй школи Петро Кузмяк у Руским Керестуре внєдзелю, 25. априла отимане општинске змаганє зоз историї за школярох основних школох, на хторим участвовали осмеро школяре зоз Сивцу, Кули и Руского Керестура.

Од осмерих школярох, 2. место по числу бодох освоєл Альоша Пинтерич зоз ОШ Петефи Бриґадa зоз Кули, а 3. место припадло Йовани Андєлич зоз ОШ 20. октобер зоз Сивцу. Зоз керестурскей Школи на змаганю участвовали двоме школяре VIIIб оддзелєня Петро Сабадош и Александер Драґутинович хтори мали замерковани резултати, медзитим без пласмана за окружне змаганє.

Окрем змаганя, школяром и професором презентована и Школа так же ше их упознало зоз єй роботу и сучасним способом приступу ґу настави, а школяре з других местох мали нагоду обисц и Дом школярох як и поопатрац условия змесценя.

