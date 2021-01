У Керестуре мож тренирац и флорбол

РУСКИ КЕРЕСТУР – У Спортскей гали у Руским Керестуре тирваю тренинґи у флорболу за школярох Основней школи „Петро Кузмякˮ.

Тренинґи отримує Дьордє Митрович, член гокеяшского и флорболского клубу Алиґаторс зоз Зомбору, хтори два раз до тижня отримує тренинґи зоз школярами возросту од 7 по 14 роки.

Флорбол подобни як гокей, з тим же ше го нє бави на ляду, алє на паркету у патикох, а од опреми дзеци хасную лєм пластичну палїчку и пластичну лабдочку.

По словох тренера Дьордєвича, предносц у тренираню того спорту тота же нє потребни окремни физични предиспозициї, як и окремни пририхтованя, а тиж є и тунї, понеже окрем палїчки, од опреми нє потребне нїч инше.

Тренинґи и за хлапцох и за дзивчата ше отримує кажду стреду и пияток од 16 годзин у Спортскей гали, мешачна членарина за трениранє флорболу виноши 1 500 динари, а опрема за шицих обезпечена.

