У Керестуре похована Мелания Надь (1938-2021)

НОВИ САД – У своїм 84. року живота 5. новембра умарла Мелания Надь, визначни фармацеут, специялиста медицинскей биохемији и примариюс.

Мелания Надь (дзивоцке Хромиш), народзена 17. юния 1938. року у Руским Керестуре, дзе закончела основну школу и нїзшу ґимназию на мацеринским язику, а висшу ґимназију у Оджаку 1956. року. Фармацеутски факултет закончела у Беоґраду 1961., а Специялистичи испит зоз медицинскей биохемиї положела 1967. року на Институту за Медицинску биохемију Фармацеутского факултета у Беоґрадзе. Специялизовала одредзованє хормонох и метаболитох у тїлесних чечносцох. Званє примариюса достала 1981. року.

Єй професийна драга почала зоз одробйовањом приправнїцкого стажу у Народней апатики у Сенти и Общим шпиталю у Вербаше. Од априла 1962. року робела як шеф Клинїчней лабораториї у спомнутим шпиталю.

Специялистичну роботу „Значносц одредзованя холестерола, холестеролских естарох и кортикостероидох при розличних станьох” робела на Институту за биохемију Фармацеутского факултета у Београдзе, дзе 1. юлия 1967. положела специялистични испит.

Од 1970. року преходзи до Клинїчного лабораториюма Клинїчного шпиталю у Новим Садзе. Ту робела јак специялиста биохемичар, а од 1973. року находзи ше на длужносци шефа Одсека за анализи хормонох.

У едукациї медицинских кадрох участвовала през обучовање специялизантох зоз медицинскей биохемији шкоярох зоз Штредєй медицинскей школи, напям лабораторийни технїчаре.

Узша обласц за котру ше опредзелєла була ендокринолоґийна лабораторийна дияґностика – одредзованє стероидних хормонох у креви и метаболитох у мочу. За фахове усовершованє зоз тей обласци хасновала стипендию страних владох и фондацийох.

Була член Социјалистичного союзу и Союзу синдикатох. У Вербаше була одборнїк Општинскей здравственей ради, член Совиту Медицинского центра у двох мандатох, Секретар синдикату Клинїчного шпиталю у Новим Садзе, член Конференциї Союзу Войводини, предсидателька Совиту и предсидателька Синдикату ОУР-а Клинїчного лабораториюма. Була предсидатель Секциї медицинских биохемичарох Фармацеутского дружтва Войводини, член Вивершного одбору Дружтва медицинских биохемичарох Югославиї и член Комисиї за СИ номенклатуру.

Року 2001. пошла до пензиї, у Новим Садзе препровадзовала пензионерски днї, занїмала ше зоз гуманитарну роботу, була анґажована у Екуменскй гуманитарнй оранґизациї, дзе єден час була и на функциї секретара.

Давала потримовку, совити и средства за школованє младих кадрох.

Мелания Надь похована внєдзелю, 7. новембра на теметове у Руским Керестуре.

Вичная памят!

