РУСКИ КЕРЕСТУР – Здруженє за помоц МНРО „Белава птица” зоз Кули нєшка у Велькей сали Дома култури Руски Керестур, виведзе представу „Успани красавец” („Успавани лепотан”), авторки и режисерки Єлени Фачол.

Представа почнє на 19 годзин, а уход 200 динари.

(Опатрене 6 раз, нєшка 6)