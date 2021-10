У Керестуре роботи на ушореню валала

РУСКИ КЕРЕСТУР – Роботи на ушореню валала вчера обишли секретар Месней заєднїци Руски Керестур Михайло Пашо, предсидатель Совиту МЗ Владимир Олеяр, предсидатель Општини Кула Дамян Милянич и директор Явного комуналного подприємства Руском Иґор Фейди.

Источашнє ше одвиваю роботи на Новим населєню на реконструкциї спортского терену, дзе плановане улїванє цалком нового асфалту, потим на ревитализациї атмосферских яркох на часци Ленїновей улїци, од Русинскей по Яши Бакова, понеже ше на тей часци затримовала дижджовка.

Та роботи на вибудови нових трибинох на терену Фодбалского клуба Русин на Ярашу, а розпочате и правенє пешацкого преходу за школярох путнїкох котри прехоза главну улїцу зоз автобускей станїци, як и поставянє транспортних камерох котри буду значиц транспортни потупеня у центру валала, з намиру же би ше спомалшел цалосни транспорт през валал, односно же би ше почитовало огранїченя швидкосци.

Плановане же шицки спомнути роботи буду закончени уж тей єшенї, понеже дзепоєдни з нїх при самим концу.

Медзииншим треба надпомнуц и же после длукшого часу, тих дньох явне подриємство Драги Сербиї поплатали калдерму на улїци Маршала Тита.

