У Керестуре ютре Велька ноц, у других парохийох Квитна нєдзеля

ЕПАРХИЯ СВ. МИКОЛАЯ – Наютре вирни у рускокерестурскей парохиї преславюю перши дзень найвекшого християнского швета – Воскресеня Христового – Пасху, а у парохийох котри ше ровнаю по юлиянским календаре вирни преславя Квитну нєдзелю.

Служби Божо буду отримани у шицких парохийох, а вирни можу однєсц дому пошвецени багнїтки.

На сам дзень Пасхи вирни почитую обичаї вязани за тото швето а, най здогаднєме, прешлого року з одлуку Националного комитета за нєматериялне културне нашлїдство Сербиї до Националного реґистру нєматериялного културного нашлїдства уписани „Вельконоцни обичаї – пошвецаня пасхи при Руснацох/посвячення паски; посвячення великоднього кошика при Українцох, чий предкладатель бул Музей Войводини.

