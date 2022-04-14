У керестурскей парохиї нєшка Желєни штварток

РУСКИ КЕРЕСТУР – У рускокерестурскей парохиї св. оца Миколая у страсним тижню у хторим ше през богослуженя пририхтує за наиходзаце швето Вельку ноц, нєшка Вельки одн. Желєни штварток.

Вчера вечар у Катедралней церкви була остатня тогорочна Преждеосвящена Служба Божа, а нєшка на 19 годзин будзе Вечурня зоз Василийову Службу Божу и обрядом умиваня ногох.

Наютре, на Вельки пияток, богослуженя буду на 8 годзин – Утриня зоз читаньом 12 страсних Євангелийох, на 15 годзин Вечурня зоз покладаньом плащанїци, такволане хованє Исуса Христа. На Вельку соботу на 8 г. Єрусалимска утриня, а на 20 г. Пасхалне бдиниє – Всеночне з воскресну утриню.

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