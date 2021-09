У керестурскей школи означени Европски дзень язикох

РУСКИ КЕРЕСТУР – Вчера. у керестурскей школи Петро Кузмяк, на пригодни способ зоз рижнима креативнима роботнями, означени Европски дзень язикох.

Европски дзень язикох означени и у Доме школярох зоз роботню Кельо язики знаш, тельо вредзиш, за школярох руских оддзелєньох Ґимназиї и школярох зоз Дому школярох.

На роботнї професорки руского язика Тамара Хома и Люпка Малацко презентовали руски язик и його место у фамелиї европских язикох, историю язика, а Любица Няради, воспитачка у Дому, представела значносц руского язика у професийней роботи.

През тоту роботню Мария Горнак читала вибрани стихи Гавриїла Костельника зоз Идилского венца З мойого валала.

О Европским дню язикох бешедоване и на заєднїцкей годзини анґлийского и нємецкого язика, школяре на годзини руского язика пририхтали панои на хторих виписали присловки, загадки и вислови на руским и на странских язикох, хтори потим виложели у школским голу, а креативни були и школяре нїзших класох хтори, з потримовку своїх учителькох и старших парнякох, тиж означели тот дзень.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)