У кнїжкох мудросц швета

У пошвидшаним темпу живота, з велїма технолоґийнима досягами, кнїжка и надалєй вирни, драгоцини и нєзаменлїви чловеков приятель. Гвари ше же у кнїжкох записана шицка мудросц того швета, а швет кнїжкох найлєпши швет хтори створел чловек. Шицко друге преходне. Памятнїки ше зваля, народи нєстаню, цивилизациї рошню и щезую и шицко ше ознова збудує. Алє у швету кнїжкох шорики хтори тому шведоча, прежили нєдотхнути и актуални су, як гевтого дня кед були написани и порушую людску думку и нєшка бешедуюци о тих хторих уж давно нєт.

Октобер швето кнїжки и литератури, мешац у року кед ше окреме указує на вредносц кнїжки и єй улогу у образованю и твореню идентитета и подоби. У швеце екранох и мониторох, лєгко ше забува задовольство читаня кнїжки, гоч ше нєшка под обрацаньом бокох може подрозумйовац и рушанє з пальцом по екрану, алє щири любителє кнїжки, заш лєм, поведза же дорушиц папер и почувствовац пах видрукованей кнїжки цошка цо нє мож надополнїц анї заменїц нї зоз чим.

У календаре културних подїйох юговосточней Европи централне место забера уж децениями Медзинародни беоґрадски саям кнїжкох, хтори ше того року отрима од 23. по 30. октобер, под мотом „Врацанє написаних”. Будзе то ювилейни, 65. саям кнїжкох, хтори позбера видавательни хижи, вельких авторох, вредни наслови и гевтих правих любительох писаного слова, а циль му популаризовац кнїжку и шириц любов ґу писаному слову.

Медзинародни беоґрадски саям кнїжкох єден з найстарших и найважнєйших литературних манифестацийох у реґиону, и децениями оможлївює видавательом, автором, библиотеком, дистрибутером кнїжкох же би ше стретли и установели нови контакти, розменєли искуства и витворели дїловни догварки. Шицки релевантни видавателє зоз Сербиї и найугляднєйши видавателє з реґиону, та и зоз швета на Сайме представя свою рочну продукцию. На Сайме уж традицийно исную и богати провадзаци програми. Отримую ше числени промоциї, презентациї, преподаваня, округли столи и трибини на рижни теми важни за литературу, видавательство и културу.

После двох пандемийних рокох на Беоґрадским сайме кнїжкох представя ше и руски видавателє НВУ „Руске слово” и Завод за културу войводянских Руснацох на стреду, 26. октобра.

