КОЦУР – Актив женох Културно-уметнїцкого дружтва „Жатва” нєшка у Пелетовей сали у Коцуре отрима традицийни друженє.

Цена уходнїци 1.200 динари, а обезпечена смачна вечера, дезерт, кафа, напой и, як визначели орґанизаторе, музика превереного квалитету.

Початок друженя заказани за 19 годзин.

Вецей информациї мож достац при предсидательки Активу женох Коцани Колєсар на число телефона 062/ 81 36 800.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)