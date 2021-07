КОЦУР – На нєдзелю, 4. юлия, у Велькей сали Дома култури у Коцуре будзе отримана представа „Женски бенд Шмизли”, автора Миролюба Недовича и режисера Милана Мартиновича.

Предсидатель Културно-просвитного дружтва ДОК – Нови Сад проф. др Михайло Фейса поволал шицких же би пришли одпатриц тоту представу, котра будзе и гуманитарного характеру – помоц за Йована Панайотова зоз Коцура.

Представа почнє на 20,30 годзин.

