У Коцуре була гуманитарна представа за Йована Панайотова

КОЦУР – У Велькей сали Дома култури у Коцуре внєдзелю, 4. юлия, Коцурци мали нагоду одпатриц представу „Женски бенд Шмизли”, автора Миролюба Недовича и режисера Милана Мартиновича.

Понеже и процивпандемийни мири дакус попущени, як гварел предсидатель Културно-просвитного дружтва ДОК – Нови Сад проф. др Михайло Фейса, то випатрало одвитуюце ситуациї и бавенє тей комедиї бул прави поцаг Орґанизацийного одбору „Коцурскей чутки 2021”.

Член ОО „Коцурскей чутки 2021” Радоє Раонич зоз Драмского студия „Греда” зоз Бачкого Доброго Поля догварел госцованє Аматерского театру „Йовица Делич” зоз Банатского Карадьордєва, а Месни одбор Коцур КПД ДОК – Нови Сад винашол способ же би тото госцованє було швидко и витворене. Тому помогли и Бензинска пумпа „Тутнєвич” и Месна заєднїца Коцур.

Представу у коцурским Дому култури провадзела числена публика, як з Коцура, так и з околних местох – з Вербасу, Бачкого Доброго Поля, Равного Села.

Театрална представа була и гуманитарного характеру, та на уходзе була поставена шкатула до котрей кажди нащивитель приложел помоц за хлапца Йована Панайотова зоз Коцура, за чийо лїченє ше уж длугши час збера средства.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)