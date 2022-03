У Коцуре бул концерт школярох под назву „Музична приповедка”

КОЦУР – У просторийох Подручней канцелариї Националного совиту Руснацох у Коцуре вчера, 7. марца, отримани концерт школярох музичней школи под назву „Музична приповедка”, на котрим участвовали и школяре Основней школи „Братство єдинство” и школяре зоз новосадскей музичней школи „Исидор Баїч”.

Числену публику привитала руководителька Здруженя „Музични куцик” Каталина Мезеи, а зоз рижнима композициями класичней музики шветово познатих композиторох, як и з другима композициями гранима на клавиру, ґитари и виолини, представели ше школяре Миня Шкрбич, Яна Бесерминї, Желько Шанта, Лена Шкрбич, Сара Горняк и Лана Нецич зоз Коцура, як и Инґа Лачарац и Сара Марчок зоз новосадскей музичней школи. Музични точки зоз коцурскима школярами за тот вечар пририхтали Каталина Мезеи и Акош Пап.

Вечаршу програму зоз стихами и писнями пошвеценим мацером з нагоди швета Дня женох прикрашели школяре Основней школи. Николина Маґоч, Михайло Копчански и Филип Буила рецитовали писню „Моя мама”, Невена Достич гуторела стихи писнї „Мила моя мамочко”, а Марко Хромиш и Лена Уйфалуши рецитовали „Винчованку мацери”. Школярох нїзших класох за тоту святочну програму пририхтали учительки Славица Чельовски и Єлена Русковски.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)