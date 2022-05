У Коцуре наступного викенду 16. Мото стретнуце

КОЦУР – Уж традицийне мото стретнуце, з нагоди 16. родзеного дня коцурского Мото клуба „Пеґасус”, будзе отримане на пияток и соботу, 3. и 4. юния, у дворе просторийох клуба, при стадиону Фодбалского клубу „Искра”.

Тогорочне мото стретнуце будзе тирвац два днї, а домашнї и того року обчекую числених госцох зоз жеми и иножемства.

Стретнуце будзе провадзене зоз наступами числених рок ґрупох. Пияток за шицких нащивительох будзе грац „Marezi Bend”, а на соботу будзе отримани концерт ґрупох „Nešto između” и „Rock trajanja”.

Домашнї поволую шицких заинтересованих, уход шлєбодни як и каждого року, а будзе порихтани и безплатни полудзенок за байкерох обидва днї.

(Опатрене 33 раз, нєшка 33)