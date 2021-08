У Коцуре нєшка Кирбай

КОЦУР – Швето Успения пресвятей Богородици, Велька Матка Божа, у коцурскей грекокатолїцкей парохиї будзе преславене нєшка, 28. авґуста. Истого дня тото храмово швето, Кирбай, у Коцуре означую и грекокатолїцка и православна церква.

Велька Служба Божа у грекокатолїцкей церкви Успения пресвятей Богородици почнє на 10 годзин.

Тиж, плановане же би того дня бул отримани и кирбайски вашар, а у школским дворе змесцени и богати забавни парк за дзеци. Млади буду мац нагоду вибрац место за розвагу у даєдним з валалских кафичох, котри з нагоди того швета звекшали свойо капацитети и понукаю музику за рижни смаки.

(Опатрене 4 раз, нєшка 4)